Oekraïense vluchtelingen komen even op adem bij Janny in de Druiventros

Janny Zoontjes van de Druiventros (foto: Collin Beijk) Moeder Tanya Koturanova, eigenaar Rob Zoontjes en dochter Ira Koturanova (foto: Collin Beijk).

De Druiventros in Berkel-Enschot is voor veel Oekraïense vluchtelingen de plek waar ze na een lange reis even op adem kunnen komen. Het bekende hotel van Rob en Janny Zoontjes is inmiddels een soort aanmeldlocatie voor Oekraïners in de regio Tilburg. Ze kunnen er blijven tot de gemeente een andere opvangplek voor de vluchtelingen heeft gevonden.

Lege blikken, vermoeid en met slechts een bescheiden tasje of koffertje vol persoonlijke spullen. Zo komen de Oekraïense vluchtelingen aan bij de Druiventros. Het hotel zorgt in de regio Tilburg sinds begin maart voor de eerste 48 uur opvang waarna mensen doorgeplaatst worden. Voor eigenaresse Janny Zoontjes was helpen vanzelfsprekend. "We hebben 56 hotelkamers, komen net uit de lockdown waardoor het rustiger is en je ziet de beelden op tv. Dan is de andere kant opkijken geen optie." Twee weken na het eerste contact met de gemeente kwamen de eerste vluchtelingen aan.

De opvang is voor de Druiventros soms improviseren, zeker in het begin. "Het kwam voor dat we 11 vluchtelingen verwachtten en er ineens 35 uit de bus kwamen." Ze vindt het soms best pittig als ze het verdriet van de Oekraïners ziet. "Je staat soms te huilen als je die verhalen hoort van achtergebleven familieleden, van wie ze niet weten hoe ze het maken. We kennen allemaal de beelden, maar dit zijn de mensen om wie het gaat."

De familie Koturanova uit Dnipro kwam als een van de eersten aan in de Druiventros. Ze verblijven nu samen met hun buurmeisje in de bedrijfswoning die leeg stond. "Dat buurmeisje is moederziel alleen. Haar ouders kunnen niet weg en broer vecht aan het front." Het raakt Janny zichtbaar. "Mijn ouders komen drie per week en dan denk je: zijn ze er alweer? Zij heeft na drie weken geen contact eindelijk met ze gebeld. Wie weet wel voor het laatst."

De familie Koturanova met links hun buurmeisje (foto: Collin Beijk).