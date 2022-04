Ierse gitarist wil weer PSV-fans vermaken: 'Het dondert en het bliksemt'

Niet doelpuntenmaker Eran Zahavi, maar gitarist Stephen Cooper was een aantal weken geleden de held van Kopenhagen. Twee dagen lang zette hij een Ierse pub vol PSV-fans op z’n kop. Nu wacht een mooi vervolg. Hij mag zondag optreden voor 17.500 man bij de bekerfinale: ‘Ik heb nog nooit voor meer dan 2000 man gespeeld.’

Mocht je denken wie is Stephen Cooper? De Ierse gitarist speelde vorige maand in een Ierse pub allerlei PSV-liedjes. De man werd op handen gedragen door de PSV-supporters. Vanwege dat succes mag hij nu spelen op het fanplein bij de bekerfinale tussen PSV en Ajax.

Zo gezegd, zo gedaan. De Ier werd benaderd door de club en staat nu dus in het voorprogramma van de bekerfinale. Daar gaat hij optreden voor 17.500 PSV-supporters. “Ik heb nog nooit voor meer dan 2000 man gespeeld. Dit is zo vet. Ik ben ook wel een beetje zenuwachtig, maar ik ga alles geven en zorgen dat de supporters energie krijgen.”

Na zijn optredens in Kopenhagen is Cooper fan geworden van PSV. Hij kijkt elke wedstrijd. Ook op zijn Instagram laat hij zien veel bezig te zijn met de Eindhovense club. Wanneer hij ontdekt dat zijn toiletreiniger van het merk Ajax, is wordt deze met grof geweld weggewerkt. Tot hilariteit van de PSV-supporters. “Ik heb op die video alleen al honderden reacties gekregen.”

Als we Cooper vragen wat we zondag van hem kunnen verwachten, zegt hij dat zijn Nederlands is verbeterd. Maar komt 'ie ook met nieuwe nummers? “Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier. Het wordt dus pompen of verzuipen dat is de enige manier”, klinkt er ineens vanuit de andere kant van de lijn.