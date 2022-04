Willem II op laatste plaats na zege Sparta: 'Laten we hopen op een wonder'

Teleurstelling en ongeloof bij Willem II na weer een nederlaag (foto: Orange Pictures).

Zonder zelf te spelen is Willem II afgezakt naar de laatste plaats in de Eredivisie. De Tilburgse ploeg staat door de overwinning van Sparta op Vitesse nu achttiende. Degradatie lijkt steeds meer een kwestie van tijd te worden. Met nog vijf wedstrijden te spelen moet Willem II twee clubs in zien te halen op de ranglijst.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Sparta was hekkensluiter, maar kwam dinsdagavond niet meer in de problemen in de resterende zes minuten van de uitwedstrijd bij Vitesse. Het was 0-1 en Vitesse slaagde er niet in om te scoren. Door de drie punten voor Sparta zit Willem II nu dus nog dieper in de problemen.

Wachten op privacy instellingen...

“Het zal heel lastig worden”, zegt Arno Arts. Als speler kende hij succes bij Willem II, maar zag in andere functies ook mindere tijden in Tilburg. “Ik hoop zeer zeker niet dat Willem II eruit vliegt. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. En dat is goed, want er moet wel een wondertje gebeuren.”

"Andere ploegen hebben ook een zwaar programma, maar die hebben meer strijd en beleving."

De oud-middenvelder keek 8 april met verbazing naar de wedstrijd tegen Go Ahaed Eagles. "Als dat de maatstaf is, de gelatenheid die er heerste, krijg je het natuurlijk heel lastig. Zeker als je dan kijkt naar andere ploegen. Bij Zwolle zit er gewoon lijn in, die voetballen. Dick Schreuder heeft daar echt iets neergezet, ze zijn beter gaan spelen. Het neemt niet weg dat ze ook nog een zwaar programma hebben, maar er zit wel meer strijd en beleving in.” Middenvelder Freek Heerkens wil ondanks de penibele situatie absoluut niet van opgeven weten. "Het is pas over als er definitief geen mogelijkheid meer is." Trainer KevindHofland blijft ook positief, al maakt hij de situatie zeker niet mooier dan die op dit moment is. "Er is nog niets verloren. Maar het wordt lastig, je moet wel realistisch zijn. Het aantal punten dat je nog kan halen wordt steeds minder.”

"Er is een gebrek aan creativiteit en scorend vermogen, het gaat om kwaliteit."