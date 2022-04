Marianne Vos met vertrouwen richting 'pittige' Parijs-Roubaix

Marianne Vos wil opnieuw hoge ogen gooien op de koers van Parijs-Roubaix. Vorig jaar eindigde de 34-jarige Vos de wedstrijd als tweede. Zaterdag gaat ze voor de overwinning. Ze kijkt uit naar de koers: “Parijs-Roubaix is één van de grootste wedstrijden in de geschiedenis van het wielrennen.”

Vos vind het een eer om de kasseienklassieker te mogen rijden. “Het is geweldig om daar onderdeel van te zijn, maar ik heb vorig jaar ervaren dat het een heel pittige koers is en dat wordt het nu vast weer.”

Afgelopen oktober vond de eerste editie van de koers plaatst en Vos presteerde knap. Die prestatie wil ze zaterdag dunnetjes overdoen: “Het scheelt wel dat we weten wat we kunnen verwachten. Tot vorig jaar kenden we Parijs-Roubaix alleen van tv, nu hebben we de ervaring van oktober op zak."

Destijds waren de weersomstandigheden regenachtig. Nu verwacht de wielrenster van Jumbo-Visma een andere koers: “Het uitblijven van de regen gaat ook helpen. Doordat de stroken droog liggen, kunnen we veel beter bepalen waar het wegdek het minst slecht is.”