112-nieuws: botsing tussen 3 auto's • Tilburgers opgepakt na vechtpartij

10.51

Een man is vrijdagmiddag aangehouden nadat in het huis aan de Fauréstraat in Waalwijk, waar hij woont, diverse soorten harddrugs werden gevonden. Het ging om onder meer ketamine, crystal meth, amfetamine en MDMA. De politie vermoedt dat de drugs in het huis werden versneden en bewerkt. De bewoner is naar een cellencomplex gebracht. De drugs zijn in beslag genomen worden vernietigd.