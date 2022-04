Crossmotor gestolen na ongeluk waarbij man (21) zwaargewond raakte

De aanrijding vond plaats op de kruising van de Dr. Berlagelaan en Alard du Hamelstraat (afbeelding: Google Streetview).

Bij een ernstige aanrijding donderdagavond in Eindhoven is een crossmotor verdwenen. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend. Bij de aanrijding raakte een 21-jarige man zwaargewond. Hij is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.