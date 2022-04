Man (33) in huis gegijzeld en mishandeld door duo uit Bergen op Zoom

Twee mensen uit Bergen op Zoom zijn vrijdagnacht aangehouden vanwege het gijzelen en mishandelen van een 33-jarige man uit Breda. De politie vermoedt dat er sprake is van een ruzie in de relatiesfeer.

Het slachtoffer was in Breda bij bekenden in de auto gestapt. Samen reden ze naar een huis aan de straat Heiningen in Bergen op Zoom. Daar werd de Bredanaar gegijzeld en mishandeld.

Stroomstootwapen

Het slachtoffer slaagde er uiteindelijk in alarm te slaan. Daarna konden agenten rond halfvijf de verdachten (40 en 41) net buiten het huis aanhouden. Er is onder meer een stroomstootwapen in beslag genomen.