Pas op in de zon: je kan binnen een half uur verbranden

Lekker in de zon de paasbrunch eten of met een drankje in je hand losgaan op Paaspop. Het kan dit lange weekend makkelijk, met voorspelde temperaturen van rond de 20 graden. Pas echter wel op, want door de felle zonkracht kun je makkelijk verbranden, zo waarschuwt Weerplaza.

"De komende dagen is de zonkracht 4. Dat betekent dat je met een onbeschermde huid in een half uurtje al kan verbranden", aldus meteroloog Diana Woei.

Bij de zonkracht gaat het om de hoeveelheid ultraviolette straling in de lucht. Het is dus niet belangrijk hoe warm het is. "De zonkracht is afhankelijk van de zonnestand. Naarmate die hoger aan de hemel staat, is de kracht hoger. Met name tussen één en vier uur 's middags moet je oppassen en jezelf insmeren of uit de zon blijven", aldus Woei.

Onze huid is ook nog niet veel gewend. "Door het koude begin van april, hebben we nog niet veel zon gezien. In maart hadden we wel veel zonuren, maar toen was de zonkracht 2 of 3. Dan kun je langer in de zon zitten."

