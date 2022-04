Martijn heeft na 2 jaar weer gasten in zijn accommodatie: 'Het was taai'

Martijn van Vorstenbosch bij zijn groepsaccommodatie 't Kraanven (beeld: Omroep Brabant) Tafelvoetbal in het zonnetje (foto: Imke van de Laar) Tafeltennissen met vrienden (foto: Imke van de Laar) Lunchen in de zon op het terras (foto: Imke van de Laar) Volgende Vorige 1/4 Martijn van Vorstenbosch bij zijn groepsaccommodatie 't Kraanven (beeld: Omroep Brabant)

Het waren bittere coronajaren voor Martijn van Vorstenbosch. Hij heeft een groepsaccommodatie in Loon op Zand, maar mocht er in coronatijden haast niemand ontvangen. Maar dit voorjaar komt daar eindelijk weer verandering in. Het paasweekend is helemaal volgeboekt en ook de komende tijd zijn alle bedden bezet. "De afgelopen twee jaar waren té rustig."

Janneke Bosch & Imke van de Laar Geschreven door

In een van de accommodaties bij 't Kraanven in Loon op Zand is dit paasweekend een groep jongeren neergestreken van een kerkgenootschap. Ze eten samen in de zon of spelen een potje tafelvoetbal. Martijn is blij dat er weer wat leven in de brouwerij is bij zijn Kraanven. "De afgelopen twee jaar waren echt taai", vertelt hij. "Maar we zijn er doorheen." Want geen gasten, betekent ook geen inkomsten, voor Martijn.

"We zitten tot oktober vol!"