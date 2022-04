Scooterrijder belaagd en neergestoken in Geldrop

De scooterrijder is na een behandeling ter plekke naar het ziekenhuis gebracht (foto: Dave Hendriks)

Een man op een scooter is neergestoken op de Reinoutlaan in Geldrop. De politie laat via Twitter weten dat de man eerst belaagd werd en vervolgens werd gestoken. Hij raakte daarbij gewond aan zijn arm.

Sven de Laet Geschreven door

De politie heeft inmiddels een verdachte op het oog, maar die is nog niet opgepakt. Agenten zouden bij meerdere huizen hebben gekeken of hij daar is, maar dat heeft niks opgeleverd. Volgens de politie lijkt het erop dat de scooterrijder en de verdachte eerder een conflict hebben gehad. Waar dat over ging, is onduidelijk. Nadat hij werd gestoken, viel de man van zijn scooter. Hij werd ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Dave Hendriks