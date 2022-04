Scooterrijder neergestoken in Geldrop, man (21) meldt zich bij de politie

Een man op een scooter is neergestoken op de Reinoutlaan in Geldrop. Volgens de politie werd hij eerst belaagd en even later gestoken. De man raakte daarbij gewond aan zijn arm. Inmiddels heeft de 21-jarige verdachte zich gemeld bij de politie.

Al snel na de steekpartij had de politie een verdachte op het oog, maar die was nergens te bekennen. Agenten keken bij verschillende huizen in de buurt of hij daar was, maar zonder resultaat. Toch had de 21-jarige man uit Geldrop waarschijnlijk door dat de politie hem op het spoor was, want hij meldde zich later zelf op het bureau.

Nadat de scooterrijder in zijn arm werd gestoken, viel hij op de grond. Hij werd ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht.