PSV wil in bekerfinale tegen Ajax breken met traditie

Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Die uitspraak komt zeker in de sportwereld regelmatig terug. En dat is in aanloop naar de bekerfinale goed nieuws voor PSV.

Drie keer stond PSV in de finale van het Nederlandse bekertoernooi tegenover Ajax. En drie keer stapte het als verliezend finalist van het veld. De eerste keer was in 1970, toen de Amsterdammers met 2-0 te sterk waren voor het PSV. Door doelpunten van Piet Keizer en Johan Cruijff won Ajax de finale, die gespeeld werd in Stadion De Vliert in Den Bosch.

In 1998 stonden de twee Nederlandse topclubs weer tegenover elkaar in de eindstrijd. De ploeg van spelers als Ronald Waterreus, Jaap Stam, Wim Jonk, Phillip Cocu en Luc Nilis heeft vooral geen grip op Jari Litmanen, die met drie doelpunten een grote rol speelt bij de 5-0 nederlaag van PSV.

De laatste keer dat Ajax en PSV samen streden om de dennenappel was in 2006. Verdediger Michael Lamey speelt een opvallende rol, hij scoort en moet later met twee keer geel - en dus rood - van het veld. In de blessuretijd van de wedstrijd ziet hij Klaas-Jan Huntelaar met zijn tweede doelpunt van de avond de beslissende 2-1 maken.

Roger Schmidt

Die eerdere nederlagen zeggen niets over de finale van 2022. Voor PSV, dat via overwinningen op Fortuna Sittard, Telstar, NAC Breda en Go Ahead Eagles de finale haalde, is het in De Kuip de kans om voor de tiende keer in de geschiedenis de beker te winnen.