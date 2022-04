Flemming leeft zijn droom op Paaspop: 'Ik hoopte dat die tent vol stond'

Het is een jongensdroom die uitkomt, voor Flemming Viguurs uit Den Bosch. Vijf jaar geleden maakte hij zijn debuut op Paaspop, en deze editie was hij terug. Op hetzelfde podium, maar dit keer met een eigen act. Intussen heeft hij grote hits gescoord, met 'Amsterdam' en 'Zij wil mij'. De ster van Flemming is rijzende, maar hij wil nog meer. Er staat nog een nummer 1 hit op zijn verlanglijstje en grotere shows, op nog meer festivals. "Ik wil het liefst een carrière zoals Ed Sheeran."