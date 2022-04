Marco van Ginkel geniet in 'lekker jasje' van bekerwinst: 'Fantastisch'

Marco van Ginkel komt een klein uur na het einde van de bekerfinale samen met Cody Gakpo en trainer Roger Schmidt de perszaal in De Kuip binnen lopen. Een grote glimlach is op zijn gezicht te zijn. "Fantastisch", zegt hij over het winnen van de beker.

"Van Ginkel heeft een andere rol dan hij voor het seizoen waarschijnlijk had gedacht. Hij maakt minder minuten dan hij zou willen. Toch is hij echt onderdeel van het team. Een team dat echt samen de eerste hoofdprijs van het seizoen heeft gewonnen. “De sfeer is heel goed. Ik denk dat je dat vandaag ook hebt gezien. Wanneer wij de goals maken, leeft iedereen mee. De spelers, de staf. Dat moet ook het ingrediënt zijn. Zo kom je ver om prijzen te winnen.”

"Mooi hè? Lekker jasje hoor", zegt Van Ginkel als hij het heeft over de groene badjas die hij en al zijn ploeggenoten hebben gekregen na het winnen van de TOTO KNVB Beker. De aanvallend ingestelde middenvelder zegt het met een knipoog. Het gaat hem niet om die badjas natuurlijk, de glimmende beker die tijdens de persconferentie in zijn buurt staat is waar het om ging.

Dat zijn rol kleiner is, maakt Van Ginkel op dit moment niets uit. "Als onderdeel van het team is dit lekker natuurlijk. Een prijs winnen is fantastisch. Ik ben altijd met het team bezig, alleen nu in een iets andere rol."

“Donderdag hebben we een intensieve wedstrijd gespeeld tegen Leicester City. En dan moesten we vandaag tegen Ajax. Als je dan in staat bent om zo te spelen, zoals we vandaag gedaan hebben. Zeker als je 1-0 achter staat. En dan zo terugkomt. Ik hou echt van mijn team voor wat ze vandaag hebben gedaan”, zei Schmidt. “Het was fantastisch om de spelers te zien spelen én vechten.”

Schmidt noemde Leicester City, de ploeg die PSV uit de Conference League knikkerde donderdag. De uitschakeling was een klap. Mentaal en fysiek. Toch stond PSV er in De Kuip, tegen een Ajax dat langer rust had gehad. "Je kunt klagen over vermoeidheid, maar dat helpt je niet. In de rust heb ik gezegd dat we goed speelden. We moesten gewoon wat scherper zijn in de eindpass. Het was vervolgens een groot gevecht en we hebben gewonnen."

Nu is het tijd voor een feestje, maar al snel gaat in Eindhoven de focus op het slot van de competitie. Daarin hebben de Eindhovenaren kans om het seizoen helemaal mooi af te sluiten, met de landstitel. "We gaan ons best doen door vijf keer te winnen. Het gat is maar vier punten. Het is nog mogelijk. Nu vieren we dit succes. Daarna gaan we ons voorbereiden op Cambuur. En dan laten zien wat mogelijk is in de competitie."

