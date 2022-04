112-nieuws: brand in dak huis Rijen • auto uit de bocht in Breda

13.03

In het dak van een huis aan het Breebroek in Rijen woedt sinds maandagmiddag kwart over twaalf brand. De vlammen slaan uit het dak. Op dat moment was er iemand in huis. Diegene is nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht Rond kwart over een meldde de veiligheidsregio dat de brand is overgeslagen naar een ander huis. Er is sprake van veel rookontwikkeling.

