112-nieuws: brand verwoest chalet camping in Heeze • auto botst op boom

Een auto is zondagnacht in vlammen opgegaan aan de weg Topaas in de wijk De Hambaken in Den Bosch. De melding van de brand kwam rond kwart over een binnen bij de brandweer. Die was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De politie heeft de brand in onderzoek. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto af te voeren. Zaterdagavond was er ook al een autobrand in Den Bosch. Toen ging aan de weg Orthen een auto in vlammen op.