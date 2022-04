Zelfde clubs, maar een heel andere sfeer bij bekerfinale PSV Vrouwen

PSV-coach Rick de Rooij en Mandy van den Berg poseren alvast met de beker. Foto: ANP.

Het is een schril contrast met eerste paasdag. Ongeveer 600 PSV-supporters reizen maandag naar Nijmegen waar PSV-vrouwen het in de bekerfinale opnemen tegen Ajax. Exact dezelfde clubs als een dag eerder, maar een compleet andere setting. Ter vergelijking: er reisden zondag officieel 17.500 fans met de mannen mee naar De Kuip, plus nog een onbekend aantal supporters die via via in de neutrale vakken waren beland.

Malini Witlox Geschreven door