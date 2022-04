Voetbalsters PSV verliezen bekerfinale van Ajax

PSV-speelster Julie Biemans (r.) in duel met Victoria Pelova (Foto: Orange Pictures)

De voetbalsters van PSV zijn er niet in geslaagd om de KNVB-beker te winnen. De Eindhovense ploeg verloor in de finale in De Goffert in Nijmegen met 2-1 van Ajax. De Eindhovense vrouwen konden daarmee niet het voorbeeld van de mannen volgen. PSV won zondag in Rotterdam met 2-1 van Ajax.

