Fans PSV-voetbalsters teleurgesteld na verloren bekerfinale tegen Ajax

Reacties PSV-fans na verloren bekerfinale tegen Ajax

De voetbalsters van PSV zijn er niet in geslaagd om het voorbeeld van de mannen te volgen. De Eindhovense voetbalsters verloren de bekerfinale met 2-1 van Ajax. Voor de meegereisde supporters was het een flinke teleurstelling, maar zoals een van de supporters het na afloop verwoordde: 'Een tweede plek is ook mooi.'

