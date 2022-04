Herman ruimt (nog steeds) de troep van Paaspop op

Paaspop is al bijna een week voorbij, maar Herman Eskes is nog steeds bezig met opruimen op het festivalterrein in Schijndel. Dat doet hij met zijn zelfontworpen megastofzuiger, waarmee hij festivals in het hele land schoonmaakt. "We zijn pas klaar als álles schoon is."

Van massa’s vertrapte bekers tot verloren zonnebrillen en van doorgeknipte festivalbandjes tot zoekgeraakte pasjes: Herman draait er zijn hand niet meer voor om en is in de loop der jaren al heel wat geks tegengekomen. "Iedere keer als een festival wordt afgebroken, komt er een hoop rommel vrij. Met een terrein als dat van Paaspop ben je al gauw een week tot anderhalve week bezig", vertelt hij.

"We vinden regelmatig condooms, gelukkig weten we niet of ze zijn gebruikt."

Schoonmaken doet Herman met een megastofzuiger, die hij zelf heeft uitgevonden met hulp van een bedrijf uit Veghel. Het ‘mondstuk’ van de stofzuiger is 2,50 meter breed, waarmee al het vuil van het gras wordt gehaald. Dat werkt lekker snel en bovendien worden je handen er niet vies van. “Dat is maar goed ook”, lacht Herman. "We vinden regelmatig condooms. Gelukkig gaat de machine daar gewoon overheen en weten we niet of ze gebruikt zijn."

Met dit bakbeest wordt de troep van het festivalterrein gezogen (foto: Herman Eskes).

Het verbaast Herman wat festivalgangers allemaal achterlaten. “We vinden regelmatig tenten, maar ook caravans blijven achter. We hebben wel eens een tent gevonden waarin iets bewoog. Daar bleek nog een jongen in te slapen. Toen we hem wakker maakten, wilde hij nog naar het festival. Wij moesten hem vertellen dat feest al voorbij was.” Een kater na een festival: dit kun je doen om er vanaf te komen.

"Een van de schoonmakers heeft wel eens honderdvijftig euro gevonden."