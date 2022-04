Paaspop blijkt geen wrakkenfestival: 'Ons pap zorgt dat de caravan oké is'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 'Aantal wrakken valt mee' bij traditionele verkeerscontrole na Paaspop

The day after een festival. Het is alweer even geleden, maar vandaag is het, na twee vrijwel festivalloze jaren, zover: de dag na Paaspop. En dat betekent dat ook de traditionele Paaspop-verkeerscontrole terug is. Festivalgangers worden maandagochtend langs de A50 naar bedrijventerrein De Poort van Veghel geleid. Daar worden caravans, auto's en bagage van festivalgangers aan een controle onderworpen.

Sandra Kagie & Eva de Schipper Geschreven door

Ook moeten festivalgangers een test afleggen of ze niet met teveel bedwelmende middelen in hun lijf achter het stuur zitten. Maandagochtend om acht uur stond de politie er al. Ze waren positief verrast. "Niemand heeft teveel gedronken. Iedereen blaast negatief", gaf Jeroen Groothuis van Team Verkeer bij de politie Oost-Brabant na een uurtje controle aan. "En het aantal wrakken valt ook mee", lacht hij. De politie deelde uiteindelijk tot een uur of twee maandagmiddag vier bekeuringen uit voor rijden onder invloed. Acht automobilisten kregen een bekeuring omdat bijvoorbeeld de remmen of de verlichting van hun auto niet in orde was en in één geval was de caravan te zwaar. Ook vorderde de politie van één bestuurder het rijbewijs in omdat hij meer dan vijftig kilometer te hard reed.