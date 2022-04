Man (27) licht hoogbejaarde mensen op via overlijdensadvertenties

De politie heeft dinsdag een 27-jarige man uit Den Bosch aangehouden voor het plegen van bankhelpdeskfraude. Hij zou zich hebben voorgedaan als medewerker van een bank en op die manier duizenden euro's hebben buitgemaakt. Hij zocht zijn slachtoffers uit via overlijdensadvertenties.

De Bosschenaar zou vooral actief zijn geweest in Limburgse plaatsen als Valkenburg en Brunssum. Daar ging hij via overlijdensadvertenties in kranten op zoek naar recente weduwen en weduwnaars. Vervolgens deed hij zich voor als medewerker van een bank en overtuigde hij hen ervan dat er iets mis was met hun bankrekening.

Om te voorkomen dat er geld van de rekening kon worden gehaald, moesten zijn slachtoffers hun pinpas laten blokkeren. De man bood aan de bankpas en pincode op te komen halen. Vervolgens nam hij geld op of kocht hij dure spullen. Gemiddeld maakte de oplichter bedragen tussen de 2000 en 2500 euro buit.

Meerdere verdachten

De politie kwam de Bosschenaar na onderzoek op het spoor, dankzij camerabeelden van pinautomaten en winkels waar hij geld uitgaf. De man zou niet alleen werken. De politie verwacht binnenkort meer mensen aan te kunnen houden.