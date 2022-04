Geen nieuw dak maar eerst vleermuiskasten in Brabants grootste kerkkoepel

Het zou de kroon zijn op jarenlang renoveren van de Heilige Brigidakerk in Geldrop. Rond deze tijd zouden de steigers gebouwd worden rond de kerk om de 14.000 leitjes van de grootste kerkkoepel van Brabant te vervangen. De mogelijke aanwezigheid van een vleermuis gooit roet in deze plannen.

Toon Dolphijn (79 )is één van de voornamelijk gepensioneerde vrijwillige klussers die de kerk in goede conditie houden. "Ik zie het dit jaar niet meer gebeuren want in september moet het afgerond zijn want daarna wordt het weer te slecht", klinkt het teleurgesteld.

Toon is wat somber. "Hoewel het nog niet definitief afgeblazen is, heb ik er een hard hoofd in dat het nog snel goedkomt. Het is niet alleen het uitstel, maar je ziet aan alle kanten dat de prijzen van goederen en arbeid stijgen." Voor het vernieuwen van de grote kerkkoepel is 550.000 euro uitgetrokken. In een half jaar moet de klus geklaard zijn, waarvan de steigeropbouw drie maanden in beslag neemt.