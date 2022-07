Wie wordt de nieuwe burgemeester van Eindhoven? Dit zijn 6 kanshebbers

Dinsdagmiddag wordt bekendgemaakt wie de nieuwe burgemeester van Eindhoven wordt. Burgervader John Jorritsma neemt na zes jaar afscheid en vanaf september heeft de Lichtstad een nieuwe burgervader of -moeder. Wij maakten alvast een lijstje met de kanshebbers.

Een warme persoonlijkheid, een verbinder, een trotse ambassadeur, en dat alles met veel ervaring. Allemaal eisen die opgesomd stonden in de zogenoemde profielschets voor de nieuwe burgemeester. Wie past er nu het beste in dat profiel? Onno Hoes (61), voorzitter van Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM)

Bovenaan ons lijstje staat de ervaren Hoes. Zijn naam gaat de laatste tijd veel rond. De VVD-politicus stopt na één termijn alweer als voorzitter van Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Dat maakte hij op 22 april bekend, een dag nadat de profielschets voor het burgemeesterschap van Eindhoven werd gepresenteerd. Toeval, of niet? Zijn termijn bij de NVM stopt in augustus. Eindhoven zoekt per september een nieuwe burgervader. Hoes was eerder al burgemeester van Maastricht en waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. De Eindhovense politiek maakte hij al eens van dichtbij mee: in 2018 was hij formateur en hielp zo bij de vorming van een nieuwe coalitie.

Onno Hoes (foto: Paul Ridderhof/NVM)

En ook deze kanshebbers, die we eerder al opsomden, sluiten we zeker nog niet uit: Cora van Nieuwenhuizen (58), voorzitter lobbyclub Energie-Nederland

Eindhoven zoekt een politiek zwaargewicht met veel ervaring, zelfs in Brussel. Cora van Nieuwenhuizen zou wat betreft perfect in het burgemeestersprofiel passen. De VVD'er heeft ervaring op alle politieke podia: van de gemeenteraad van Oisterwijk tot aan de ministerraad en zelfs het Europees parlement. Op dit moment is Van Nieuwenhuizen voorzitter van de lobbyclub van energiebedrijven, Energie Nederland. Laat Eindhoven nu net een probleem hebben met het elektriciteitsnet in de omgeving. Een nieuwe burgemeester die de kink uit deze kabel kan trekken zou wel wel eens hard welkom kunnen zijn om de regio door te kunnen laten groeien.

Voormalig VVD-politica Cora van Nieuwenhuizen (foto: ANP)

Ina Adema (53), commissaris van de koning

Het zou een bijzondere move zijn: van commissaris van de koning van Brabant naar burgemeester van Eindhoven. Maar waarom niet? Burgemeester Jorritsma ging haar voor. Hij ruilde het provinciehuis van Friesland in voor het pluche van het stadhuis van Eindhoven. De VVD-politica wordt gezien als een kordate bestuurster die voor niemand bang is. Perfecte eigenschappen voor een burgemeester van een stad waar het wel eens rommelt, zowel op straat als in de raadszaal.

Ina Adema (foto: Ilse Wolf/provincie Brabant)

Hanne van Aart (37), burgemeester van Loon op Zand

Burgemeester Van Aart was op 32-jarige leeftijd de jongste burgemeester van ons land toen ze werd geinstalleerd als burgemeester van Loon op Zand. Ze is nog altijd jong en ambitieus en is misschien na een bijna volledige periode in Kaatsheuvel wel toe aan het grote werk. Het zou voor Van Aart een mooie comeback zijn: De VVD'er werd 37 jaar geleden geboren in de Lichtstad. Gaat zij de reuzenstap wagen van ruim 20.000 naar 200.000 inwoners en daarmee de jongste burgemeester van Eindhoven ooit worden?

Hanne van Aart (foto: Omroep Brabant).

Paul Depla (57), burgemeester van Breda

Paul Depla is sinds 2015 burgemeester van Breda. Daarvoor was de PvdA-politicus burgemeester van Heerlen en wethouder in Nijmegen. Het burgemeesterschap van Eindhoven zou een mooie stap kunnen zijn richting de top van de eredivisie onder de gemeentes. Depla is een burgemeester die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. Als voorvechter van het legaliseren van wietteelt, de horeca in coronatijd en de aanpak van voetbalhooligans, is zijn stem duidelijk hoorbaar als het hommeles is. Depla staat bekend als een echte crimefighter. Eindhoven, een stad met veel (ondermijnende) criminaliteit, kan zoiemand wel gebruiken.

Burgemeester Paul Depla van Breda (foto: ANP).

Klaas Dijkhoff (41), oud-politicus VVD

Dijkhoff is een echte Brabander. Hij praat met een zachte g en carnaval zit in zijn DNA. Dijkhoff woonde in Eindhoven en ging er naar de middelbare school. Ooit is Eindhoven uitgeroepen tot de slimste regio van de wereld. Laat Dijkhoff nou in 2017 uitgeroepen zijn tot de Slimste Mens omdat hij het gelijknamige programma won. Ook ‘oefende’ Dijkhoff als burgemeester Constant Starnakel in het Sinterklaasjournaal. Dijkhoff heeft een groot voetbalhart dat helemaal bij Eindhoven past: hij is supporter en lid van de Raad van Commissarissen van PSV. Een speciale band heeft hij met Philips in Eindhoven waar zijn opa zijn hele leven werkte. Zelf had Dijkhoff jarenlang een bijbaantje als schoonmaker en maakte hij de gebouwen van Philips schoon.