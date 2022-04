86-jarige is overvaller te slim af en vlucht naar balkon

De overval gebeurde aan de Hoffmanlaan in Tilburg (beeld: Google Maps).

Een 86-jarige vrouw is maandagavond in haar huis het slachtoffer geworden van een overval. Dat gebeurde rond kwart voor acht aan de Hoffmannlaan in Tilburg. De overvaller, een man, belde aan waarna de vrouw de deur opendeed. De man drong haar huis binnen en bedreigde haar. Het slachtoffer was de overvaller echter te slim af.