Veertig Brabantse bedrijven in top 100 van ammoniakuitstoters

In de top 100 van Nederlandse bedrijven die ammoniak uitstoten, staan veertig Brabantse bedrijven. Voor het merendeel zijn dat veehouders. Minister Christianne van der Wal heeft de lijst maandag naar buiten gebracht. Tegelijk kwam de minister met een top 100 van bedrijven die stikstofoxiden uitstoten. Op díe lijst staan zestien Brabantse bedrijven.

Ammoniak en stikstofoxiden veranderen allebei in stikstof. Omdat stikstof een grote bedreiging is voor de natuur moet in Nederland de stikstofuitstoot omlaag. Het vorige kabinet heeft daarvoor een wet gemaakt. Zolang de hoeveelheid stikstof niet daalt, is het moeilijk vergunningen af te geven voor nieuwe activiteiten die ook stikstof veroorzaken. Minister van der Wal is daarom druk op zoek naar stikstofruimte.

Ammoniak uit mest

Dat Brabant zo'n grote rol speelt op de ammoniaklijst is geen verrassing. Ammoniak komt (onder meer) uit mest en Brabant heeft veel veehouderijen. Vandaar ook dat in deze provincie al zo lang wordt gepraat over stallen die minder stikstof uitstoten. In december 2019 viel het provinciebestuur zelfs over de kwestie. 2024 geldt nu als nieuwe deadline voor deze emissie-arme stallen.

De top-tien van de ammoniaklijst bestaat voor een groot deel uit industriële bedrijven. Saint Gobain uit Etten-Leur en de Suikerunie uit Dinteloord staan respectievelijk op zes en acht. Vanaf nummer tien staan er bijna alleen maar veeboeren op.

Stikstofoxiden

Stikstofoxiden komen voor het grootste deel uit de industrie en het verkeer. Stikstofoxiden veranderen ook in stikstof maar in mindere mate dan ammoniak. Op de stikstofoxide top 100 staan zestien Brabantse ondernemingen waarvan zes in Moerdijk. Saint-Gobain uit Etten-Leur is het enige Brabantse bedrijf dat op beide lijsten staat.

Beleid van tafel

De discussie over stikstof laaide op toen in mei 2019 de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid van tafel veegde. Dat gebeurde na een procedure waarin Werkgroep Behoud de Peel uit Brabant een belangrijke rol speelde. Juristen en natuurbeschermers waarschuwden toen al langer dat het Nederlands stikstofbeleid niet houdbaar was.

De minister heeft de twee Top 100's naar buiten gebracht op aandringen van GroenLinks in de Tweede Kamer. Vorige week ontstond ophef toen een eerste versie van de twee lijsten niet bleek te kloppen. Vandaar dat ze maandag met nieuwe lijsten kwam.

Volgens de minister zijn de bedrijven op de ammoniak top 100 samen verantwoordelijk voor 2 procent van de ammoniakuitstoot. De bedrijven op de stikstofoxide lijst dragen voor dertien procent bij aan de totale Nederlandse uitstoot van stikstofoxide.