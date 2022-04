112-nieuws: achtervolging door wijk in Breda • gemeente sluit huis

10.44

Een 39-jarige man uit Oosterhout is dinsdagnacht aangehouden nadat iemand had gezien dat hij met een zaklamp in een huis scheen. Vervolgens vluchtte de man. Gewaarschuwde agenten gingen meteen naar deze buurt toe en vonden de verdachte in een tuin. De man had een alarmpistool bij zich. De man is aangehouden en is vastgezet voor verder onderzoek.