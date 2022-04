112-nieuws: botsing auto's in Breda • oldtimer door brand verwoest

Het ongeluk in Breda gebeurde rond acht uur (foto: Tom van der Put/SQ Vision).

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

08.23 Botsing automobilisten in Breda Twee automobilisten zijn woensdagochtend op elkaar gebotst op de kruising van de Westerhagelaan met de Elleboog in Breda. Het ongeluk gebeurde rond acht uur. Na het ongeluk werden twee mensen behandeld door ambulancemedewerkers. De weg werd na de botsing gedeeltelijk afgesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Het ongeluk gebeurde op het kruispunt van de Westerhagelaan en de Elleboog in Breda (foto: Tom van der Put/SQ Vision).

08.09 Problemen op A67 Verkeer op de A67 van Venlo richting Eindhoven moest woensdagochtend rekening houden met een lange file. De problemen ontstonden na een ongeluk bij knooppunt Leenderheide. De ANWB sprak rond acht uur van veertien kilometer file en ruim een halfuur vertraging. Rond halfnegen werd de weg weer vrijgegeven. Ook op de A58 van Breda richting Eindhoven staat een lange file, voor Best. Die file begint bij Tilburg en was rond acht uur zo'n zestien kilometer lang. Ook hier bedraagt de vertraging een halfuur.

06.15 Oldtimer in schuur achter huis door brand verwoest Een schuur waarin een oldtimer stond, is vannacht in Deurne door brand verwoest. Ook van de oldtimer bleef volgens een 112-correspondent niks over. De brand in de garage achter een huis aan de Beukenstraat werd iets na half twee gemeld. Ook een loods van de achterbuurman liep volgens de correspondent enige schade op. Een schutting verbrandde deels. Bij de brand raakte niemand gewond. Rond twee uur gaf de brandweer aan de situatie onder controle te hebben. Over de oorzaak van de brand is niks bekend. Wachten op privacy instellingen... Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision.