112-nieuws: brand in holle boom • scooterrijder botst op auto

22.19

De brandweer in Tilburg had woensdagavond de handen vol aan een brand in een holle boom. De melding over de brand in de boom in het Leijpark kwam rond tien over acht 's avonds binnen, na anderhalfuur was de blusklus geklaard.

Er moest heel wat gereedschap aan te pas komen om het vuur te doven. Met een kettingzaag, een spreider en een ram werd de brandende boom omgezaagd. Daarna is de boom in stukken gezaagd en kon het vuur worden geblust. Brandstichting wordt niet uitgesloten.