Daaf en een vriend zijn na Paaspop mishandeld: 'Zo gewelddadig en zinloos'

Het bebloede gezicht van Daaf (19) op Facebook laat zien dat het er zondagnacht bij de mishandeling na Paaspop behoorlijk heftig aan toe is gegaan. Op weg naar huis werden Daaf en een goede vriend toegetakeld door een groep van ongeveer twaalf jongens. Zonder reden en dat hakt erin. "Het gaat mentaal niet goed met de jongens", vertelt de moeder van Daaf.

Volgens moeder wordt het gezin sinds zondagnacht geleefd. "Het was best wel heftig. De jongens hebben het mentaal zwaar en krijgen slachtofferhulp. Ze waren samen met hun vriendinnen. Die zijn ook erg geschrokken. De jongens hebben flink wat schade aan hun gezicht, maar dat komt wel goed."

Het viertal was rond half twee na afloop van het festival op weg naar huis. "Buiten het terrein op de Leemputtenweg stond een groep jongens die uit was op ruzie en vechten. De jongens hebben dat zolang mogelijk genegeerd en zijn doorgelopen. Ze hebben niets gedaan of aanleiding ergens toe gegeven. Maar als ze het eenmaal op je hebben gemunt dan ontkom je er niet meer aan."

Ook bij moeder is de mishandeling flink binnengekomen. "Het waren voor de jongens en hun vriendinnen drie fantastische dagen en dan loopt het op deze manier af. Zo gewelddadig en zo zinloos", vertelt ze.

Inmiddels is er aangifte van mishandeling gedaan bij de politie. Die was ook op de hoogte van de mishandeling en heeft aanwijzingen wie er mogelijk bij betrokken waren. Dat wordt nog verder onderzocht. Er is nog niemand aangehouden, maar de politie verwacht dat in de nabije toekomst wel te doen.

Getuigen van de mishandeling kunnen zich bij de politie melden, ook anoniem.