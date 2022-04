Een huis bouwen binnen 6 weken: in Uden kan het en dat wil de koning zien

Wachten op privacy instellingen... Andries Peters, directeur Barli (foto: Noël van Hooft) Volgende Vorige 1/2 Een huis bouwen in 6 weken, in Uden kan het

Terwijl de laatste hand gelegd wordt aan veertien appartementen voor Amsterdam, wordt bij Barli in Uden de hele fabriekshal nog gauw schoongemaakt voor koning Willem-Alexander. Die komt namelijk de nieuwe fabriekshal openen. Het bedrijf bouwt in zes weken een woning in de fabriek en binnen een dag staat het huis op locatie.

Bij de nieuwe fabriekshal staat een voorbeeldwoning met drie verdiepingen. "Deze zetten we in een paar uurtjes op locatie neer", zegt directeur Andries Peters met trots. "Als je hem dan schildert en inricht kun je er na twee weken in wonen."

''We kunnen nu vijf huizen per dag maken.''

De woning en de nieuwe fabriek wordt door koning Willem-Alexander geopend. "We hopen dat hij zich hier thuis voelt", zegt Peters. "We hebben hier foto’s van het gezin van de koning gezet. Ook met een knipoog naar de prinsesjes die straks uit huis gaan en deze woningen zijn ideaal voor starters." Achthonderd kant-en-klare woningen komen er nu jaarlijks uit de fabriek in Uden. Dat aantal kan door de grote vraag naar nieuwbouw flink omhoog. "We hebben de capaciteit verdubbeld. We kunnen nu vijf huizen per dag maken. De vraag is enorm maar de procedures bij de gemeentes zijn vaak heel traag."

"Zeven van deze appartementen staan morgen in Amsterdam."

In de fabriek zijn ze nu bezig met woningen voor Amsterdam, Schaijk en Nijmegen. "Hier maken we in verschillende stappen de muren van de huizen", vertelt medewerker Jos van Gaal. "Ze worden hier helemaal geïsoleerd en de leidingen worden in de muren verwerkt." Zo kunnen er veertien muren per dag gemaakt worden. In de hal ernaast lijkt het alsof je door een nieuwbouwwijk loopt. Veertien woningen worden opgebouwd in de fabriek. Schilders zorgen dat de muren netjes zijn afgewerkt, dakdekkers zijn bezig met de afwerkingen van het dak en de buitenmuren. "Zeven van deze appartementen staan morgen in Amsterdam. Ik werk nu twee jaar hier, maar het blijft gek dat dit morgen op de derde verdieping van een appartement staat", vertelt Van Gaal terwijl het eerste appartement op een trailer wordt gezet.

"We leveren duurzame en goedkope huurwoningen voor de sociale huur."