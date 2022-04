Mohammed (23) op scooter doodgeschoten, twee mannen opgepakt

De politie heeft dinsdagmiddag twee mannen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij aan het Leeuwerikhof in Oss. Het gaat om mannen van 23 en 26 jaar uit Oss. Ze meldden zichzelf op het politiebureau in hun woonplaats. Bij de schietpartij kwam vorige week donderdag de 23-jarige Mohammed uit Oss om het leven.

Mohammed werd beschoten toen hij op zijn scooter zat. Hij stierf op straat, twintig meter van zijn huis, vertelde een vriend daags na de schietpartij tegen Omroep Brabant. De twee verdachten zitten vast. “Daarom kunnen en willen we in het belang van het onderzoek niet meer details delen”, laat de politie weten. De verdachten mogen wel contact hebben met hun advocaat.

De moord op het Leeuwerikhof, dat in de Vogelbuurt ligt, werd op klaarlichte dag gepleegd. Direct na de schietpartij begon de politie een zoektocht, waarbij onder meer een helikopter werd gebruikt.

Uit het onderzoek bleek dat een witte Mercedes betrokken zou zijn bij de schietpartij. De politie wist die auto dinsdag op te sporen in Enschede. Aangenomen wordt dat het om de wagen gaat die donderdag ook in Oss gezien is. De auto is onderzocht op mogelijke sporen.

Er was vorige week na de schietpartij veel volk op de been in Oss.