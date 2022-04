Vriend zag Mo (23) sterven op straat: 'Kogels boven oog en in buik'

De plek waar Mohammed (23) werd doodgeschoten (foto: Noël van Hooft)

De man die donderdagmiddag doodgeschoten werd in Oss, is de 23-jarige Mohammed. Hij stierf op straat, twintig meter van zijn huis, vertelt een vriend. ''Zijn vader zat achterop de scooter toen Mo werd neergeschoten.''

Terwijl de forensische recherche van de politie vrijdagochtend nog altijd druk bezig is met sporenonderzoek, komt een 17-jarige vriend van Mohammed een kijkje nemen. ‘’Ik was gisteren met de boys aan het chillen in het parkje hiernaast’’, begint hij.

''Hij heeft echt niet alles goed gedaan.''

‘’Opeens hoorden we schoten. Wij renden hierheen en ik zag Mo daar liggen. Ik keek ‘m nog in zijn ogen en ik zag hem helemaal wegzakken. Ik probeerde hem bij ons te houden, maar dat lukte niet. We wilden reanimeren, maar ik heb geen idee hoe dat moet.’’ De tiener vervolgt: ‘’Ik moet nu naar school, maar ik wil mijn vriend hier nog even herdenken.’’ De jongen kent Mohammed al van kinds af aan. ‘’Het was een goede jongen, maar hij heeft echt niet alles goed gedaan. Ik kan niet alles zeggen, maar hij is niet voor niks neergeschoten.’’

‘’Zijn vader zat achterop toen ze door een witte Mercedes werden achtervolgd.’’

Het gebeurde allemaal op donderdagmiddag, middenin een woonwijk. De vriend heeft al veel gehoord over wat er gebeurd zou zijn. ‘’Hij reed hier op zijn scooter het plein op. Zijn vader zat achterop toen ze door een witte Mercedes werden achtervolgd.’’ Vervolgens stopte de auto, volgens de jongen. Mohammed zou afgestapt zijn omdat hij werd geroepen." Toen klonken er meerdere schoten, minstens vier, misschien wel zes. ‘’Hij is met één kogel boven zijn oog geraakt en twee kogels kwamen in zijn buik.’’ Volgens de vriend was Mohammed bijna thuis. ‘’Hij woont hier twintig meter verderop in het appartement. De hele buurt kent ‘m, al zagen we hem niet al te vaak. Waarschijnlijk omdat hij dingen deed die wij allemaal niet mochten zien.’’

''Er lopen hier allemaal bendes rond.''