Wobine Buijs dacht niet lang na over opvang asielzoekers: 'We regelen dat'

De bus met asielzoekers was dinsdag al onderweg naar Oss toen de telefoon van burgemeester Wobine Buijs overging. Of ze razendsnel kon zorgen voor de opvang van tachtig vluchtelingen voor wie in het opvangcentrum Ter Apel geen plek was. Het verzoek kwam van Jack Mikkers, de Bossche burgemeester en hoofd van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Naar eigen zeggen aarzelde de burgemeester van Oss geen moment. En dat was de start van een wonderlijk vruchtbare nacht in Oss.

"We laten niet een bus door Nederland rijden met mensen die anders onder de sterren moeten slapen", was Buijs' eerste respons. Die opvatting leidde dinsdagavond tot een kettingreactie zonder weerga. Want hoe timmer je in enkele uren een fatsoenlijke opvang in elkaar? "Desnoods wordt het een gymzaal met bedden, dan regelen we dat", klonk het besluitvaardig uit de mond van de burgemeester.

Handen uit de mouwen

Door een 'administratieve fout' arriveerden de asielzoekers tegen de avond bij het gemeentehuis in Oss. Daar werden ze opgevangen en kregen ze wat eten en drinken voorgeschoteld. Een meevaller: de zon was al onder waardoor het vasten voor moslims even niet van toepassing was. Intussen werkten ambtenaren van het gemeentelijke crisisteam, zij aan zij met vrijwlligers aan de overkant van de straat om de onderste verdieping van het oude kantoor van de Belastingdienst in te richten.

Daar wonen al 120 Oekraïnse vluchtelingen die toesnelden en de handen uit de mouwen staken om schoon te maken en bedden te plaatsen. Met man en macht slaagde de beddenoperatie en lag iedereen rond middernacht op een oor. Het is volgens Buijs onduidelijk hoe lang de opvanglocatie openblijft.