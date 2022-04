112-nieuws: spullen hennepkwekerij gedumpt • auto uitgebrand in Waalwijk

08.41

Twee garageboxen in Eindhoven zijn gesloten nadat daar eerder drugs zijn gevonden. In de garagebox aan de Winterjanstraat vond de politie in december vorig jaar een grote hoeveelheid harddrugs en spullen die bestemd zijn voor de productie van drugs. De garagebox is voor een jaar gesloten. De garagebox aan de Pippelingstraat is zes maanden gesloten. Daar werd in februari van dit jaar een grote hoeveelheid softdrugs gevonden.