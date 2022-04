Kozakken Boys laat fans na rellen thuis voor duel met IJsselmeervogels

Er mogen zaterdag geen fans van Kozakken Boys bij de uitwedstrijd tegen IJsselmeervogels zijn. Het bestuur van de Werkendamse voetbalclub heeft dit besloten in verband met rellen na de competitiewedstrijd van tweede paasdag tegen Spakenburg. Ook IJsselmeervogels speelt zijn thuiswedstrijden voor de tweede divisie in Spakenburg. Het bestuur van Kozakken Boys laat weten dat fans van de club die zich hebben misdragen, kunnen rekenen op een fikse straf.

De fans van deze twee clubs hebben het al vaker met elkaar aan de stok gekregen. Ondanks voorzorgsmaatregelen liep het helaas uit de hand tussen een aantal ‘supporters’, zo laat het bestuur van Kozakken Boys weten. Ook stelt het vast dat er ‘na herhaalde verzoeken aan de politie in Spakenburg helaas geen mankacht aanwezig was om de ongeregeldheden te voorkomen.’ Het bestuur van Spakenburg had zich hierover eveneens beklaagd, meldt RTV Utrecht.

Het bestuur besloot woensdagavond ook dat Kozakken Boys, wanneer het komend seizoen weer wordt ingedeeld bij Spakenburg, geen bussen zal laten rijden naar de uitwedstrijd tegen deze club. Fans van Spakenburg zullen geweerd worden bij een duel in Werkendam. “Deze maatregel vinden we heel vervelend en spijtig, zeker voor de trouwe supporters die altijd met de bus meegaan, maar de veiligheid van een ieder staat voorop”, aldus het bestuur van Kozakken Boys.

Het bestuur neemt afstand van het agressieve gedrag en misdragingen van een deel van zijn aanhang. “Aan de hand van beelden zullen we achterhalen wie zich misdragen hebben en die zullen we ter verantwoording roepen. Ook zullen we, in overleg met de supportersvereniging en onze veiligheidsorganisatie, maatregelen bespreken om te voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt.”

Mogelijk livestream van wedstrijd tegen IJsselmeervogels

Met IJsselmeervogels is afgesproken dat er zaterdag geen kaarten aan de poort verkocht zullen worden en dat alleen leden en seizoenkaarthouders van de thuisclub de wedstrijd bij kunnen wonen. Voor de eigen aanhang probeert het bestuur van Kozakken Boys de wedstrijd via een livestream te laten volgen in de kantine van het sportpark in Werkendam.

De gemeente Bunschoten, waar Spakenburg onder valt, liet woensdag weten dat ze later in de week met betrokken partijen om de tafel zou gaan zitten om over de ontmoeting van zaterdag te praten. Het bestuur van de Werkendamse club is haar voor geweest.