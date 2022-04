Robin is weer thuis op de Ezelshoeve, maar hij was op sterven na dood

Robin is terug op De Ezelshoeve in Baarle-Nassau. En dat is maar goed ook, want de 15-jarige ezel was op sterven na dood toen oprichter Jacqueline van den Berg het dier eerste paasdag ophaalde bij het gastgezin waar het verbleef. Waarschijnlijk had het beestje een giftige plant gegeten. “Robin is inmiddels wat aangesterkt, maar hij kan nog niet uit zichzelf op de voorpoten staan.”

Het is hoogst opmerkelijk dat een ezel, die door De Ezelshoeve is uitgeplaatst, wordt teruggebracht of opgehaald, omdat er iets mee aan de hand is. “Sinds de oprichting van onze opvang, zeventien jaar geleden, hebben we vierhonderd ezels elders ondergebracht. Nooit eerder is er een zo teruggekomen”, vertelt Jacqueline.

“De bloedwaarden waren heel slecht, maar waarom, daarover tast de dierenarts ook in het duister. Mogelijk is hij ziek geworden van het eten van taxus en anders is het een ernstige wormbesmetting. In ieder geval zag het er slecht uit. Robin zat onder de luizen en had bloedarmoede. Hij lag gewoon te sterven. Ter plaatse is hem een infuus aangelegd en bij thuiskomst hebben we hem er ook direct op aangesloten. Gelukkig is hij een overlever. Hij kan vechten”, zegt Jacqueline.

Volgens haar is ze net op tijd gealarmeerd anders had het voor de ezel, die normaal gesproken zeker dertig kan worden, slechter af kunnen lopen. “De mensen bij wie hij was gehuisvest, waren best geschrokken dat ik wat boos reageerde. Wat wil je, hij was zo mager geworden. Maar ik kon merken dat ze zich ook schaamden en een van de kinderen van het gezin moest echt een traan wegpinken en aaide Robin nog voordat we vertrokken. Ik denk overigens dat Robin van taxus heeft gegeten, buiten de wei waar hij normaal gesproken liep”, meldt Jacqueline.