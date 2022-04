Vallende sterren te zien komende nachten, met deze tips spot je ze zeker

Vallende sterren, het blijft een fascinerend fenomeen. Komende nachten heb je een grotere kans om ze te zien, want meteorenzwerm Lyriden passeert de aarde. Maar hoe zie je ze nu het beste? We geven je vijf tips zodat je succesvol vallende sterren kunt spotten.

In de nacht van vrijdag op zaterdag heb je de meeste kans om ze te zien, maar ook de nacht ervoor en erna zijn er meer vallende sterren te zien dan gebruikelijk. Een voorwaarde is wel dat het helder weer is.

Ze vallen niet met bosjes tegelijk uit de lucht, vertelt Urian Poerink van Sterrenwacht Halley in Vinkel. “Je kunt hele mooie exemplaren zien, op het hoogtepunt zijn dat er zo’n twintig per uur. Dat is niet heel massaal. Je kunt ze dus het beste vanuit je eigen tuin bekijken, want je moet wat geduld hebben.”

Je moet ook je wekker zetten, want het hoogtepunt ligt in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen drie uur en half vijf.

Lichtspoor leidt tot 'vallende ster'

Maar hoe leidt zo’n meteorenzwerm tot vallende sterren? Deze zwerm, genaamd Lyriden, passeert de aarde en bestaat uit stukjes ruimtesteen.

Zodra zo’n steen onze atmosfeer binnendringt, ontstaat er wrijving met de lucht. Door die wrijving en de hoge temperatuur die daarbij vrijkomt, krijg je een lichtspoor en dat zien wij op aarde als een vallende ster (ook wel een meteoroïde genoemd).

Grotere vuurbollen

Het wordt de komende dagen dus geen zwerm met een groot aantal vallende sterren maar volgens Wilfred Janssen van Weerplaza heeft iedere zwerm zo z’n eigen kenmerken.

Bij deze zwerm Lyriden zitten mogelijk grotere stukken puin die behoorlijk helder licht kunnen laten zien. “Als het grotere stukken puin zijn, dan heb je kans dat het spectaculair is. Want dan ontstaan grotere vuurbollen.”

Vijf tips om vallende sterren met succes te spotten

Zoek een donkere plek, zonder lantarenpalen of ander kunstlicht in de buurt. Dus buiten de stad en buiten de bebouwde kom. Kies een open plek, bijvoorbeeld een uitgestrekte weide. Zodat bomen of gebouwen je zicht niet belemmeren. Je moet ver kunnen kijken. Ga op tijd naar buiten en zorg dat je ogen gewend raken aan het donker. Want op die manier kun je de vallende sterren beter zien. Je mobiele telefoon laat je thuis, want met dat licht raken je ogen nooit gewend aan het donker (en foto’s maken met je telefoon is bij vallende sterren weinig succesvol). Zorg voor een goede stoel waarin je achterover kunt leunen, of zet je stretcher in de tuin. Dan krijg je geen stijve nek tijdens het speuren naar vallende sterren. Iets lekker warms te drinken erbij, maakt het avontuur nog aangenamer. Trek wat warms aan. Want ook al lijkt het niet koud, als je een tijdje staat te turen verandert dat snel.

Weet jij de komende dagen een mooie vallende ster vast te leggen met je fotocamera? Wij zien graag jouw foto's! Mail ze naar Omroep Brabant.