Een op de vijf Brabanders kent eigen burgemeester niet

Slechts de helft van de Brabanders kent zijn of haar eigen burgemeester. Een derde van alle ondervraagden zegt het wel te weten, maar 'komt er even niet op'. Zo'n twintig procent heeft geen flauw idee. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Newcom in opdracht van Omroep Brabant.

Over het algemeen geldt: hoe ouder de ondervraagden zijn, des te bekender zij zijn met de burgemeester van hun gemeente. Slechts 15 procent van de jongeren tussen 18 en 24 jaar kent de baas van de gemeente, tegenover 65 procent van de 65-plussers.

Rapportcijfer: voldoende

Brabanders zijn over het algemeen wel redelijk te spreken over hun huidige burgemeester. Bijna de helft geeft aan tevreden tot zeer tevreden over hem of haar te zijn. De andere helft boeit het niet. Slechts vijf procent is ontevreden tot zeer ontevreden. Opvallend detail: In Eindhoven is men iets minder positief: vier op de tien mensen is blij met aftredend burgemeester John Jorritsma.

Als rapportcijfer krijgen de Brabantse burgervaders gemiddeld een zeven. Burgemeester Jorritsma scoorde onder de Eindhovense ondervraagden net iets onder het gemiddelde: een 6,6.

'Burgemeester is belangrijk'

Ondanks dat de cijfers niet heel hoog zijn, wil de overgrote meerderheid ook niet af van hun burgemeester. Een klein deel (14 procent) zegt zonder burgemeester te kunnen. 64 Procent vindt de burgemeester heel belangrijk voor het functioneren van hun gemeente.

Eindhoven presenteerde donderdagavond de profielschets voor de nieuwe burgemeester van hun stad. Burgemeester Jorritsma neemt na een termijn van zes jaar afscheid van de stad. In dat kader liet Omroep Brabant onderzoeken hoe bekend en populair de Brabantse burgemeesters zijn.