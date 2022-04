Droom gaat in vervulling voor Vajèn van den Bosch: 'Les Misérables, zo vet'

Een droom gaat in vervulling voor Vajèn van den Bosch. De musicalster uit Oijen krijg een van de hoofdrollen in 'Les Misérables'. Een andere hoofdrol, die van Javert, is voor Tilburger Freek Bartels. In maart volgend jaar is de nieuwe versie van de bekende musical te zien, in Carré in Amsterdam. Daarna volgt waarschijnlijk een tour door Nederland.

Vajèn neemt in Les Misérables de rol van Eponine op zich. "Dit is een droom die uitkomt", vertelde ze donderdagavond in het tv-programma 'Brabant Vandaag' op Omroep Brabant. "De audities waren best wel pittig. Voor de vorige versie van Les Misérables, in 2008, had ik ook al auditie gedaan, voor de jonge versie van Eponine of Cosette. Toen moest ik een liedje zingen, maar dat ging he-le-maal mis. Dat zong ik veel te hard en heel lelijk. Die rol kreeg ik toen niet. Nu heb ik het volgens mij iets beter begrepen tijdens de audities!" Bekijk hier de 10-jarige Vajèn in actie voor de rol van de jonge Eponine:

Bij het zien van de beelden van vroeger schatert de Oijense musicalster het uit. "Ik moest dit lied heel kwetsbaar overbrengen, maar zing hier veel te hard. Veel te heftig, en ook niet zo heel mooi! Er was wel onwjs veel passie, haha. Maar die muziek zit dus al heel lang in mijn hoofd en de voorstelling 'Les Misérables' vind ik prachtig."

"Onwijs fijn om nu al te weten dat ik zoiets vets ga doen!"

Dat ze met 'Les Misérables' bijna drie weken in Carré zal staan, doet Vajèn ook wel wat. "Dat is een van de mooiste zalen van Nederland", benadrukt ze. "Ik heb daar al een paar keer mogen staan en de ervaring die ik daar had, was zo bijzonder!" Toch moet ze nog maanden geduld hebben voordat ze daar weer mag staan. "Maar dan kun je er je goed op verheugen!", meent ze. "Het is onwijs fijn om nu al te weten dat ik zoiets vets ga doen. Dat er zoiets gaafs op mijn pad komt."

"Ik heb woensdag voor het eerst sinds mijn verzwikte enkel weer een show gedaan."