Schietpartij op straat in Tilburg, buurt wijst naar een man op een fiets

Er is donderdagnacht geschoten op de Lage Witsiebaan in Tilburg. Na de melding van de schietpartij vonden agenten vier lege hulzen op straat.

"Het lijkt er op dat er daadwerkelijk geschoten is", schrijft de politie op Twitter. "Maar dat is mogelijk al even geleden gebeurd." Het is onduidelijk of iemand gewond is geraakt.

Man op een fiets

Volgens buurtbewoners zouden de schoten rond twee uur 's nachts zijn afgevuurd door een man op een fiets. De agenten hebben de hulzen veiliggesteld. De politie onderzoekt of het gaat om kogelhulzen of knalpatronen. Een zoektocht naar de verdachte zou volgens een 112-correspondent niets hebben opgeleverd.