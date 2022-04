Hond onwel na eten van menselijke poep met resten THC en cocaïne erin

Hond Scott is deze week niet goed geworden na het eten van wat menselijke poep midden op een pad aan de Warande in Helmond. Uit onderzoek blijkt dat de poep cocaïne en THC bevatte.

Een paar uur nadat de hond een beetje van die ontlasting had gegeten, zag het baasje dat er iets helemaal mis was met het dier. "Hij was nergens meer enthousiast over, wilde alleen nog liggen, was passief en reageerde lauw."

'Deze combinatie kan dodelijk zijn'

"Scott liep alsof het dronken was en keek vreemd", liet het baasje donderdag weten aan Dierenkliniek Lieshout. "Scott zat rechtop met zo’n wiebelkop."

De hond is inmiddels behandeld in het Evidensia Dierenziekenhuis in Geldrop. Het baasje roept andere hondeneigenaren op goed uit te kijken. "Een combinatie van THC en cocaïne kan dodelijk zijn voor honden!"

'Hier word je toch verdrietig van...'

Op Facebook leven mensen massaal mee met het dier en het baasje. "Hopelijk komt de hond er bovenop", duimt Angela. "Zo triest dat een dier de dupe is." Ook Diana hoopt dat de stakker snel opknapt. "Hier word je toch verdrietig van...", verzucht Desiree.

Janne noemt wat er gebeurd is 'te erg voor woorden'. "Dat mensen hun schijt maar opruimen!"

