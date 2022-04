Dit is Attje Kuiken, de nieuwe leider van de PvdA

Attje Kuiken is de nieuwe fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. De Bredase werd vrijdagochtend door de fractieleden aangewezen als de opvolger van de vertrekkende Lilianne Ploumen. Maar wat weten we eigenlijk over de 44-jarige Kuiken?

De politica werd geboren op 27 oktober 1977 in Groningen. Daar werd ze opgevoed door haar moeder. Haar vader vertrok nog voor Kuiken geboren werd. Later vertelde ze in een interview dat ze hem op haar zeventiende nog één keer gezien heeft, maar dat het daarbij is gebleven.

Op haar tiende verhuisde ze samen met haar moeder naar Friesland, waar ze later ook haar hbo-studie Bestuurskunde en Overheidsmanagement zou volgen. Pas daarna trok Kuiken richting het zuiden. Naar Tilburg, om precies te zijn. Aan de universiteit daar volgde ze de opleiding Beleids- en Organisatiewetenschappen. Na het behalen van haar diploma, verhuisde ze naar Breda, waar ze inmiddels al ruim twintig jaar woont.

Debattalent

Na haar studies werkte Kuiken een tijd als beleidsmedewerker op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast richtte ze in Breda een afdeling op van de Jonge Socialisten, de jongerenbeweging van de PvdA. Dat een politieke carrière toen al in het verschiet lag, bleek ook uit haar deelname aan debatprogramma Het Lagerhuis.

Uiteindelijk begon die loopbaan in de Tweede Kamer in 2006. Bij de verkiezingen van dat jaar stond ze op plek 12 van de kandidatenlijst. Ze werd direct verkozen en heeft haar blauwe stoel sindsdien nooit meer afgestaan.

Opgegroeid in armoede

In de Tweede Kamer wil Kuiken naar eigen zeggen vooral opkomen voor kinderen, omdat zij kwetsbaar zijn. Daar weet ze zelf alles van, schreef ze eerder deze week in haar motivatie aan de fractie. “Eén op de negen kinderen groeit op in armoede. Ooit was ik één van hen. Mijn moeder heeft mij alleen opgevoed en we hadden het thuis niet breed. Inmiddels maak ik het gelukkig goed, maar dat geldt zeker niet voor iedereen in deze situatie.”

De afgelopen jaren werd Kuiken ook bij het grote publiek steeds bekender. Zo zat ze in de parlementaire enquêtecommisse over de toeslagenaffaire en voerde ze namens haar partij het woord tijdens debatten over het coronabeleid.

Carnaval

Maar natuurlijk is er ook een leven buiten de politiek. Zo vertelde Kuiken eerder dat ze graag hardloopt en dat duiken het mooiste is wat er bestaat. En ook al mag ze dan niet in Brabant geboren zijn, het carnavalsgen zit er goed in. Wie goed zoekt, kan haar verkleed en wel tegenkomen in het Kielegat.

Dat Kuiken nu fractievoorzitter wordt, betekent trouwens niet dat ze ook meteen de nieuwe partijleider is. Die zal pas in aanloop naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen worden gekozen. Het is dus mogelijk de tweede keer dat ze optreedt als tussenpaus. Eind 2006 was nam ze ook al tijdelijk het stokje over van terugtreden fractievoorzitter Diederik Samsom.

