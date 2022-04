Leve de koning! Sfeer proeven bij Brabantse Koningsspelen

Koekhappen, spijkerpoepen, zaklopen en touwtje trekken: de Koningsspelen zijn serious business. In opperste focus hoelahoept groep 3 van basisschool ‘t Schrijverke in Goirle zich drie slagen in de rondte. En als lokale superheld ‘beweegman’ dan ook nog langskomt, dan weet je dat de koning vanavond met een gerust hart kan gaan slapen. Wát een feest.

Carlijn Kosters Geschreven door