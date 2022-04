Examenstunt loopt uit de hand: schoolgebouw ontruimd om grote rookbom

De examenstunt van leerlingen op het Norbertus Gertrudis Lyceum in Roosendaal kwam vrijdagochtend abrupt tot een einde, toen leerlingen een grote rookbom af lieten gaan in het gebouw. Door de overlast moest de school worden ontruimd en vallen alle lessen voor de rest van de dag uit.

"De dag begon feestelijk met ballonnen, confetti en zeepglijbanen in de garderobe", laat de school weten in een brief aan de ouders van leerlingen. "Rond half elf werd er echter een grote rookbom ter ontploffing gebracht."

Op last van de brandweer is vervolgens besloten het gebouw te ontruimen. "Ook was de politie aanwezig om de examenleerlingen op rustige wijze naar huis te begeleiden. Alle lessen voor de rest van de dag vallen uit."

En dat is een zuur einde van wat een feestje had moeten worden, benadrukt de school. "Net als de examenfeestcommisse - die veel tijd heeft gestoken in het organiseren van een leuke laatst dag - vinden wij het heel jammer dat dit zo gelopen is."