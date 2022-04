Gilly brengt ode aan vinyl: 'Ik ben er altijd in blijven geloven'

“Vinyl gaat ons allemaal overleven, dat weet ik zeker.” Gilly Verrest van platenzaak De Waterput in Bergen op Zoom is optimistisch. In het tijdperk van streamen en downloaden, verkoopt hij meer grammofoonplaten dan ooit. Ook steeds meer jongeren strelen hun oren liever met naald en groef dan met bits en bytes.

“Ik ben altijd blijven geloven in vinyl. Ook in de jaren negentig toen de cd op zijn hoogtepunt was en de lp dreigde uit te sterven. Het was een tijdlang kommer en kwel in onze branche. Nu zie je dat de jonge generatie de langspeelplaat gaat herontdekken. Zo’n lp is tastbaar en vergeet ook niet de hoezen, dat zijn vaak kunstwerkjes.” Anno 2022 kiezen vrijwel alle grote artiesten en bands ervoor om hun muziek op grammofoonplaat uit te brengen, van Adèle tot Blöf. “Wanneer er serieuze aantallen verkocht worden, is dat financieel zeer aantrekkelijk. Bovendien is zo’n plaat ook een zichtbaar visitekaartje voor de artiest.”

"Het is een heel ritueel."

Volgens Gilly is het vooral de beleving van de muziek die de langspeelplaat aantrekkelijk maakt. “Het opzetten van zo’n plaat is een heel ritueel. Eerst moet je nadenken welke lp je kiest dan zet je die plaat op. Je trekt een flesje wijn of bier open en daarna moet je na twintig minuten de lp weer omdraaien, dat is heerlijk onthaasten.” Meer dan de helft van de platen die Gilly verkoopt, zijn nieuw. “Het zijn echte nieuwe albums maar ook nieuwe releases van oude muziek zoals The Beatles, Bob Marley of The Rolling Stones. Deze vinyls klinken echt top. Ze zijn veel beter opgenomen dan oude lp’s uit de jaren zeventig of tachtig.”

"De mail ontploft hier elke dag."