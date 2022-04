Kees wil dubbeldekker Sauna Diana liefst voor de Vuelta terug op de weg

In een loods op Hazeldonk, bij de grensovergang onder Breda, wordt er druk gesleuteld om de markante dubbeldekker van bordeel Sauna Diana weer op te lappen. In de kerstnacht raakte de bus zwaar beschadigd door brand, die waarschijnlijk is aangestoken. Wielerfanaat Kees Kuijlen uit Hoogerheide wil de dubbeldekker voor de start van de Vuelta klaar hebben.

De dubbeldekker uit Bristol was in 1979 de eerste verzorgingsbus in het wielerpeloton. Eigenlijk hadden de eigenaren van Sauna Diana, Frans en Corrie Siemons, de bus gekocht om alleen als groot reclamebord langs de snelweg A16 te zetten. Maar omdat hun zonen Jan, Marc en Ruud fanatieke wielrenners waren, werd de dubbeldekker ingericht voor renners van wielervereniging Zundert. Binnen konden zij zich dan voortaan douchen en omkleden, wat voor die tijd altijd langs het parcours achterin de auto of bij mensen thuis moest gebeuren.

De brand in de markante dubbeldekker langs de snelweg A16.

De verzorgingsbus van Sauna Diana ging naar wielerwedstrijden in binnen- en buitenland en werd een begrip in de wielerwereld. Hijstond zelfs langs de weg van Alpe d'Huez. Toen bekend werd dat de dubbeldekker deels was uitgebrand, gingen er al snel diverse wielerpetten rond om geld op halen.

"Ik schat dat er nog zo'n 16-duizend euro nodig is om de bus weer helemaal omhoog te krijgen."

"Dat heeft nu al zo'n 10-duizend euro opgeleverd", zegt Kees Kuijlen. Samen met anderen werkt hij wekelijks aan de bus, die in een loods op bedrijventerrein Hazeldonk bij Zundert staat. "Maar we zijn er nog niet. Ik schat dat er nog zo'n 16-duizend euro nodig is om de bus weer helemaal omhoog te krijgen." De brand woedde aan de voorkant van de bus, waarbij het motorcompartiment en de cabine helemaal verloren gingen. De carrosserie is inmiddels grotendeels vervangen, maar er wordt nog gezocht naar een nieuwe motor. Aan de binnenkant zijn beide verdiepingen helemaal gestript. Alleen aan de wanden hangen nog zwartwit-foto's van bus en renners in Sauna Diana-shirt bij verschillende wielerwedstrijden.

"Sommige mensen dachten dat het een rijdend bordeel was, maar dat was het nadrukkelijk niet."

"Ja, de bus trok altijd veel bekijks. Mensen waren nieuwsgierig en wilden binnenkijken, maar dat kan natuurlijk niet. Want binnen werden de renners verzorgd en kregen verse pannenkoeken van Corrie voorgeschoteld. Sommige mensen dachten dat het een rijdend bordeel was, maar dat was het nadrukkelijk niet", lacht Kees.

De dubbeldekker van Sauna Diana in de loods op Hazeldonk. (foto: Raoul Cartens)