Meisje (2) dat werd gevonden in speeltuin is weer bij haar moeder

In een speeltuin aan het Burghplein in Eindhoven werd vrijdagmiddag een meisje van twee jaar gevonden. De politie meldde dit op Burgernet. Inmiddels is de peuter herenigd met haar moeder.

De Burgernetmelding werd om kwart over vier gedaan. De politie vroeg mensen die het kindje herkenden aan het signalement zich te melden. Met succes blijkbaar. Ruim een uur later maakte de politie bekend dat het meisje inmiddels weer veilig bij haar moeder is.