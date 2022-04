Meisje (2) gevonden in speeltuin in Eindhoven, politie vraagt om hulp

In een speeltuin aan het Burghplein in Eindhoven is vrijdagmiddag een meisje van twee jaar gevonden. De politie meldt dit op Burgernet, ze wil in contact komen met mensen die het kind kennen.

Het meisje draagt een grijs jurkje met roze bloemetjes en ze heeft donker haar in een staartje. Bij haar werd ook een meisjesfiets aangetroffen. De Burgernetmelding werd om kwart over vier gedaan. Mensen die iets meer weten, wordt gevraagd 112 te bellen.