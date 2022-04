Opnieuw een ongeluk op de A58, drukte neemt wel langzaam af

Op de A58 is het deze vrijdagmiddag al uren druk. De middagspits begon al vroeg tussen Breda-West en Tilburg-Reeshof. Daar moest het verkeer rond kwart voor vijf rekening houden met een extra reistijd van 80 minuten. Iets na zessen was het opnieuw raak bij Oirschot, waardoor je nu in de richting van Eindhoven rekening moet houden met vertraging.

Ook verderop op de A58 was sprake van forse vertraging. Tussen Moergestel en Knooppunt Batadorp stond aan het eind van de middag een file van 7 kilometer. In de richting van Breda liep tussen Tilburg-Centrum Oost en Bavel de extra reistijd op tot 20 minuten.

Rond kwart over zes ging het dus opnieuw mis op de A58. Opnieuw gebeurde er een ongeluk. Ditmaar ter hoogte van Oirschot, in de richting van Eindhoven. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en sta je er al gauw drie kwartier in de file.

Op andere snelwegen in de provincie zoals de A2, de A16, de A59 en de A67 en rondom Eindhoven was het ook geruime tijd aanschuiven. Daar lijkt inmiddels de piek achter de rug.

De ANWB adviseerde weggebruikers om, als het even kan, pas later de weg op te gaan. "Het heeft geen zin om aan te sluiten in de file. Als je rond een uur of zeven vertrekt, rijdt dat een stuk relaxter." Eerder op de dag had de ANWB al gewaarschuwd voor een zware spits door het begin van de meivakantie.